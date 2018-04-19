Петух — главный герой бренда KOCHETKOVA

Эта бесстрашная и величавая птица стала не только символом бренда KOCHETKOVA, но и знаковым элементом коллекций. Петух (или кочет) появляется на свитшотах, расправляет крылья на платьях, позирует на блузах, украшает собой жакеты и пальто. О сакральном значении этой птицы известно давно. Как отголосок древнего тотемического мышления, изображение кочета широко применялось в русском орнаменте. «Золотой гребешок» выполнял роль талисмана, внося гармонию и оберегая. Его разнообразная раскраска использовалась для управления разными потоками энергии. Например, черный петух отвечал за водную стихию, красный — за огонь и солнце.

И вот теперь, переняв наследие предков, Алена Кочеткова использует в своих коллекциях этот тотем древних славян, отводя петуху главную роль в каждой модной повести. И он этим гордится, распушает хвост. Еще бы, такое признание.

Эта тайнопись, выполняя функцию магического оберега, наделяет обладательниц одежды бренда храбростью, твердостью характера и, поговаривают, даже даром предвидения, по крайней мере, предвидения правильного выбора очередного наряда от KOCHETKOVA.

В символике бренда петух — это символ рассвета, пробуждения. Он передает решительность, активность, мужество. Эта птица, известная своей любовью к дракам, здесь также олицетворяется с силой характера, храбростью, готовностью к борьбе. Его деловитая непринужденность дарит величавость и чувство уверенности в себе.

Девушки, облачаясь в наряды Алены Кочетковой, находят свою личную тональность образа, обретают гармонию и спокойствие. Все они «сестры», но каждая в своем проявлении женственности. Будучи участницами этого «клуба», они не только обзаводятся потрясающими нарядами, но и получают своего собственного покровителя — защитника, отважную и смелую птицу — петуха.