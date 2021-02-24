Певец Radiy – свой для всех!

Что произойдет, если однажды из нашей памяти исчезнут имена всех популярных музыкантов? Сперва это может испугать и показаться катастрофой, ведь мы даже не вспомним тот самый хит, который засел в голове. Но только представьте, сколько новых, не менее качественных и крутых треков вы сможете открыть для себя, окунувшись в бескрайний океан музыкальных композиций! Наша редакция решила отправиться на поиски жемчужин и нашла пару достойных исполнителей, о которых вы, скорее всего, пока не слышали. Сегодня мы познакомим вас с начинающим хип-хоп исполнителем Radiy!

Radiy тонко чувствует современные тенденции своего направления и благодаря природному чувству стиля и прекрасного ему удается создавать яркие запоминающиеся треки. Артист старается поместить в них лучшее, часто подмечая заманчивые приемы в работах зарубежных и отечественных исполнителей. Репер готов экспериментировать и не прекращает развиваться. Несмотря на совсем недавний выход на сцену, его треки «Вдребезги» и «Вечеринки» уже разрывают танцполы клубов Санкт-Петербурга!

Radiy едва может представить свой день без общения с появившимися поклонниками.

Ежедневно репер проводит прямые эфиры в своем Instagram, где активно отвечает на вопросы о себе, а также рассуждает на абсолютно разные темы. Немногие начинающие артисты поддерживают такую коммуникацию со своей аудиторией, так как боятся, что зрителей будет слишком мало. Radiy не смотрит на цифры и просто ведет душевные беседы с единомышленниками. Он убежден в том, что именно подписчики помогают делать большие шаги к поставленной цели. Их поддержка невероятно мотивирует и не позволяет расслабиться. Когда есть такая отдача, хочется делать еще больше, радовать и удивлять!

Как и любой творческий человек, Radiy мечтает о широком признании. Однако репер, в первую очередь, решил выпускать треки для себя и тех, кому он интересен. Без личных усилий и упорной работы над собой сложно чего-то добиться. За полгода

Radiy успел выпустить два трека, первым из которых стал дерзкий танцевальный хит «Вечеринки». Цепляя невероятной энергетикой, он едва может оставить слушателей равнодушными. Даже самый скромный гость рискует стать королем танцпола!

Radiy не любит долгих пауз в деятельности своих коллег. Именно поэтому сам решил, что будет стараться чаще баловать своих поклонников. Так, дин за другим, в Instagram начали появляться строки второго хита. Подписчики быстро поняли, что их ждет что-то лирическое. Об этом говорило название трека «Вдребезги» и обрывки воспоминаний, которые поселились в голове лирического героя. Так, темой второго хита, вышедшего в разгар первого зимнего месяца, оказалась ушедшая любовь.

Певец открыто признает, что его тексты сотканы из кусочков его жизни и наблюдений, а его знакомые поражаются способностью певца абстрагироваться от будничных забот и размышлять над происходящим. Так, треки репера состоят из личных озарений и потрясений, а также эмоций, вызванных теми или иными событиями. Для Radiy важно всегда оставаться самим собой и быть честным со своими поклонниками, поэтому он не скрывает эмоций и активно выражает свою позицию. Он не боится быть раскритикованным. Этой же философии певец придерживается и в своей музыкальной деятельности. Он не ждет повсеместного принятия своего творчества и готов к разным реакциям. Ведь преданные поклонники примут его таким, каким он является, а ложь ни к чему.

Раньше Radiy сам анонсировал выходы новых треков, а сейчас все больше вопросов о продолжении задают появляющиеся поклонники. Певец не скрывает, что активно записывает треки и даже показывает готовые работы в своих историях. Совсем недавно Radiy поделился с подписчиками видео, в котором исполнил отрывок из нового хита «Магия», чья премьера не за горами!

Та поддержка и положительные отзывы, которые певец получает от слушателей в качестве реакции на трек «Магия», - мотивируют Radiy быстрее представить полную версию. Авторский стиль исполнителя уже узнаваем, несмотря на то, что это всего третий трек. Умение сочетать акцентные биты, яркий текст, а также бросать вызов, - вот элементы, которые заложил Radiy в формулу трека «Магия»! Постепенно в Instagram появляются строки из песни. Лирический герой «Магии» взволнован и переживает, что ему так и не удастся найти настоящую, искреннюю любовь в мире, где все решают деньги и статус.

Теперь вы знаете нового достойного исполнителя, которому еще предстоит нас удивлять. Мы предлагаем подписаться на Radiy и оценить его творчество. Не пропустите выход нового трека «Магия»!

Трек «Вдребезги» https://band.link/mJmJl

Трек «Вечеринки» https://band.link/BOZLe

Instagram: @radiy.official