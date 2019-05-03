Певица Egine поддержала первый Московский фестиваль уличных видов искусства STREET ART

Преображение фасада здания портретом Героя Советского Союза, летчика Ивана Астахова в стиле граффити, создание более 60 арт-объектов, выставка работ художников из разных городов, ликбезы, показы короткометражных фильмов, мастер-классы, модный показ и ежедневные концерты — все это STREET ART Фестиваль, соединивший в себе современное искусство и историческую память в преддверии Дня Победы.

В четырехдневном мероприятии приняли участие более 100 художников из разных уголков планеты.

Количество созданных за время фестиваля работ превысило ожидания не только самих участников, но и организаторов — многие художники создавали свои работы на обеих сторонах фанерных «холстов», расписывали специально подготовленные статуи и колонны, оформляли потолки в пространствах Арт-фойе и даже расписали входную группу Культурного Центра. Многие художественные произведения найдут свое место в других культурных учреждениях Москвы. Гости фестиваля пришли в восторг от творчества и обращались к участникам, чтобы те расписали обувь, футболки, куртки, зонты и даже фудтрак.

Фестиваль завершился яркой концертной программой, специальным гостем которой стала певица Egine (Иджùн) – талантливый композитор и автор, полуфиналистка отборочного тура “Евровидение” от Армении, участница международных конкурсов и телешоу, победительница пяти номинаций Ежегодного Всемирного Чемпионата Исполнительских Видов Искусств в Лос-Анжелесе, обладательница премии «Открытие года» ARMENIAN MUSIC AWARDS.

«Я была очень рада принять участие в таком значимом и масштабном мероприятии. Искусство многогранно, как и душа человека, оно способно передать переживания и настроения, это самовыражение и неподдельная искренность. Потрясающие работы художников-участников фестиваля – это настоящее вдохновение, безграничный полет фантазии и верх мастерства!» – делится впечатлениями певица Egine.