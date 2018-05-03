Певица Ферги даст концерт на острове Бали

1 сентября 2018 у тропического бассейна и белого песчаного пляжа состоится первая вечеринка, которая обещает стать знаковой в Mulia Bali и одним из лучших ежегодных событий на острове.

Одним из хедлайнеров станет популярная певица Ферги.

Известный многолетним опытом работы, отельный комплекс Mulia Bali представляет новый уровень изысканных развлечений. Популярный среди звезд курорт Mulia в разные годы принимал таких гостей, как Кьяра Ферраньи, Леона Льюис, Charli XCX и множество российских селебрити: Дмитрия Нагиева, Эвелину Бледанс, Анну Семенович, Ксению Бородину, Юлию Барановскую, Екатерину Одинцову и других.

RAPTURE - Mulia Summer Party не станет исключением, на вечеринку приедут звездные гостей со всего мира. Для гостей выступят всемирно известные исполнители, популярные международные DJs, танцевальные коллективы.

Вечеринка пройдет с 12:00 до 20:00. Продолжить вечер гости смогут в ZJ's Bar & Lounge. Мероприятие проводится исключительно для гостей старше 18 лет.

Подробности: www.muliarapture.com