Певица IRISHA закрыла показ дизайнера Натальи Кузьменко

19 апреля «Гостиный Двор» на Ильинке стал пространством творчества и общения. Можно было встретить мастеров и художников всех направлений декоративно-прикладного искусства: ювелиры, камнерезы, художники по эмали, художники по металлу, оружейники, художники лаковой миниатюры, художники по керамике и фарфору, резчики по дереву, скульпторы, живописцы, графики, православные художники, мастера по художественной обработке кожи, модельеры, антиквары.

Особенно запоминающимся мероприятием стал ежегодный международный конкурс модельеров и дизайнеров «Кутюрье года 2019».

В рамках конкурса в Москве именитые кутюрье впервые за много лет собрались на одном подиуме и представили свои коллекции. Конечно же было много призов и наград. Огромное количество экспертов следили за показом. А в кульминации показов, на подиум вышла модель, Мисс Монако 2018, Ирина Писарева, она же певица IRISHA. Она прошла по подиуму в шикарном русском народном платье и в короне, которую привезла вместе с победой из Монако в прошлом году, и совместно с дизайнером Натальей Кузьменко закрыла показ!