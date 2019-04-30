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SergeyVladimirov

Певица IRISHA закрыла показ дизайнера Натальи Кузьменко

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  • 30 Апреля 201912:14

19 апреля «Гостиный Двор» на Ильинке стал пространством творчества и общения. Можно было встретить мастеров и художников всех направлений декоративно-прикладного искусства: ювелиры, камнерезы, художники по эмали, художники по металлу, оружейники, художники лаковой миниатюры, художники по керамике и фарфору, резчики по дереву, скульпторы, живописцы, графики, православные художники, мастера по художественной обработке кожи, модельеры, антиквары.

Особенно запоминающимся мероприятием стал ежегодный международный конкурс модельеров и дизайнеров «Кутюрье года 2019».

В рамках конкурса в Москве именитые кутюрье впервые за много лет собрались на одном подиуме и представили свои коллекции. Конечно же было много призов и наград. Огромное количество экспертов следили за показом. А в кульминации показов, на подиум вышла модель, Мисс Монако 2018, Ирина Писарева, она же певица IRISHA. Она прошла по подиуму в шикарном русском народном платье и в короне, которую привезла вместе с победой из Монако в прошлом году,  и совместно с дизайнером Натальей Кузьменко закрыла показ!

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