Модный принт: пейсли в коллекциях Yves Delorme

С тех пор, как три века тому назад, в шотландском городке Пейсли открылись ткацкие фабрики, производящие полотно с экзотическим индийским узором "огурцы", британские модницы и модники не представляют свой стиль без принта "пейсли".

Пестрые каплевидные завитушки, которые древние народы Востока называли "бута" и вышивали на шёлке, подражая форме орешка кешью или косточке манго, символизируют плодородие и жизненную силу. А в мире современной моды придают пряные этнические нотки не только классическому гардеробу, но и любому домашнему интерьеру.

Художники творческой команды старинного французского бренда Yves Delorme предлагают нам "переодеть" спальню в яркие "индийские огурцы" - вслед за весенне-летней и круизной коллекцией Etro озорной принт пейсли перекочевал с дизайнерских сарафанов, пляжных сумок и жакетов на простыни, подушки и банные полотенца.

В тренде заморские орнаменты из сочных оттенков мандарина, свежей зелени, глубокого индиго и нежной молочно-сиреневой палитры.

Постельное белье, пижамы и халаты, полотенца, скатерти, пледы и декоративные подушки, украшенные колоритными "индийскими огурцами" от всемирно известных брендов Yves Delorme, Etro, Ralph Lauren Home, Kenzo и Iosis ждут всех любителей модного принта пейсли в салонах Yves Delorme!

Автор: Диана Мицкевич