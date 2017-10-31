Пилинг для всех типов кожи лица от MIXIТ

Уникальная рецептура позволит получить обновленное, сияющее лицо, благодаря мягкому воздействию энзимов протеаз - особых веществ белковой структуры, исполняющих роль биологических ускорителей расщепления ороговевшего слоя эпидермиса.

Bio Micro-Peeling, созданный на основе не травмирующих кожу молекул-ферментов, максимально эффективно очищает поры от загрязнений и черных точек, бережно удаляет ороговевший слой кожи и способствует активной клеточной регенерации, повышает естественное сияние кожи на 76% и возвращает здоровый цвет лица, устраняет мелкие морщинки и выравнивает рельеф кожи на 64%. делает кожу нежной и более гладкой на 94%.

Формулу натурального Bio Micro-Peeling украшает ценное масло макадамии: оно содержит незаменимые для кожи Омега-кислоты, которые восстанавливают эпидермальный барьер. Действие пилинга сбалансировано успокаивающими экстрактами ромашки и розмарина, а благодаря природному антиоксиданту витамину Е кожа избавляется от свободных радикалов.

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