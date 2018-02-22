Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

«Пионер» покажет фильмы о моде

  • 216
  • 0
  • 22 Февраля 201811:03

Российская кинокомпания стала организатором фестиваля фильмов «Пионеры моды».

Кинокомпания «Пионер» в коллаборации с ЦУМом анонсировала фестиваль документальных фильмов о моде «Пионеры моды». На днях стали подробности программы показов. С 1 марта на различных площадках по всей России стартует показ фильма «Дрис ван Нотен», а с 5 апреля – ленты Джеймса Крампа «1970: секс, мода и диско». Кроме того, в программу включены фильмы «Маккуин», We Margiela, Westwood: Punk, Icon, Activist, «Ив Сен-Лоран: безумная любовь» и «Секреты Лагерфельда».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru