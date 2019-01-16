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Артем Кузелев

Pitti Uomo 95: Y/Project. Осень, 2019

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  • 16 Января 201915:00
Сюжеты: Pitti Uomo, Осень-зима 2019-20

Одним из хедлайнеров прошедшей во Флоренции ярмарки стала новая – объединенная – коллекция Гленна Мартенса.

Креативный директор марки Y/Project продолжает развивать свой модный лексикон. На ярмарке во Флоренции Гленн Мартенс представил коллекцию мужских и женских образов, которые стали более изощренными и реалистичными. Похоже, что бренд входит в ту пору, когда коммерческий успех стоит во главе угла. Дизайнер представил на Pitti Uomo вполне носибельные модели, но при этом не забыл об оригинальном стиле марки. Создавая образы, Мартенс играл с объемами, складками и разрезами. Некоторые критики даже отметили, что актуальный стритстайл модельера во многом ассоциируется с платьем эпохи Возрождения.

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