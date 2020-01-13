Вход
ADV



Интересно
Brioni (26)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Pitti Uomo 97: Brioni. Осень, 2020

  • 60
  • 0
  • 13 Января 202011:09
Сюжеты: Brioni, Pitti Uomo, Осень-зима 2020-21

В честь юбилея бренда дизайн-директора Brioni Норберт Штумпфль придумал коллекцию в духе расслабленной элегантности.

В этом году итальянская марка Brioni отмечает 75-летие. В честь круглой даты показ осенне-зимней коллекции был перенесен во Флоренцию, где Норберт Штумпфль представил лаконичную и элегантную коллекцию. Некоторое время назад дизайн-директор бренда сказал в интервью, что занимается «не модой, а скорее стилем» и «демонстрирует мужчинам, как они могут носить эту чрезвычайно роскошную одежду очень простым способом». Новые образы действительно выглядят очень респектабельно, но при этом расслабленно и повседневно. Настроение подчеркивается еще и нежной цветовой палитрой из белого, бежевого и розового.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru