Pitti Uomo 97: Brioni. Осень, 2020

В честь юбилея бренда дизайн-директора Brioni Норберт Штумпфль придумал коллекцию в духе расслабленной элегантности.

В этом году итальянская марка Brioni отмечает 75-летие. В честь круглой даты показ осенне-зимней коллекции был перенесен во Флоренцию, где Норберт Штумпфль представил лаконичную и элегантную коллекцию. Некоторое время назад дизайн-директор бренда сказал в интервью, что занимается «не модой, а скорее стилем» и «демонстрирует мужчинам, как они могут носить эту чрезвычайно роскошную одежду очень простым способом». Новые образы действительно выглядят очень респектабельно, но при этом расслабленно и повседневно. Настроение подчеркивается еще и нежной цветовой палитрой из белого, бежевого и розового.