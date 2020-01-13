Pitti Uomo 97: Canali. Осень, 2020

Итальянская марка представила коллекцию, нацеленную на удовлетворение потребностей самых разных мужчин.

Бренд Canali остается верным своей концепции создания роскошной одежды, которая находила бы отклик в сердцах максимального количества мужчин. Мягкая цветовая палитра привнесла в модельный ряд чувство уюта и комфорта, однако не расслабив их окончательно. Традиционные кашемировые пиджаки у Canali на этот раз имеют широкие, а местами даже преувеличенные лацканы, у брюк высокая талия и защипы, почти переходящие в плиссировки. Функциональности одежде придают заимствования из уличной моды и спортивного стиля, однако это по-прежнему респектабельность и итальянский шик.