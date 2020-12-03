Пижамы Hunkemöller

Нидерландский бренд Hunkemöller представляет новую коллекцию домашней одежды и аксессуаров, состоящую из моделей на любой случай, включая холодные вечера за просмотром любимого сериала, безбашенные девичники или Zoom-свидание.

В этом году дизайнеры Hunkemöller решили не только порадовать поклонниц бренда традиционными пижамами в праздничных зеленых и красных цветах, с оленями и скандинавскими принтами, но и предоставить почти безграничный выбор моделей домашней одежды: велюровые костюмы, чебурашки, пижамы-кигуруми – в новой коллекции можно найти все тренды холодного сезона.

Удобные и теплые брюки из трикотажа и бархата можно сочетать с удлиненными свитшотами нежно-пудровых оттенков, худи с игривыми надписями или мягкими пижамными рубашками в клетку. Самые горячие поклонницы пижамных вечеринок смогут выбрать шортики, теплые или атласные, а также сексуальные комбинации, поверх которых можно накинуть уютный свитер ребристой вязки.

Отличным завершающим акцентом образа или идеальным подарком любимой подруге могут стать игривые мягкие тапочки с животными принтами, леопардовые пушистые носки или забавные меховые маски для сна.

Коллекция в самой широкой размерной сетке поступит во все российские магазины Hunkemöller уже в ноябре.