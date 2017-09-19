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Артем Кузелев

Платье от Gucci в новом клипе Бьорк

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  • 19 Сентября 201714:40
Сюжеты: Gucci

Креативный директор дома Алессандро Микеле создал наряд, в котором исландская певица появится в новом клипе.

Итальянский дом моды продолжает развивать дружеские отношения с незаурядными музыкантами. Если амбассадором мужской линии давно стал Джаред Лето, то лицом женской коллекции, по всей видимости, в новом сезоне станет Бьорк. Исландская певица недавно анонсировала новый альбом и 16 сентября представит первый с него клип. В видео на сингл The Gate, снятое Эндрю Томасом Хуаном, Бьорк предстанет в платье от Gucci.

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