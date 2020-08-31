Проект «Платье Победы» Ассоциации Модельеров России включен в Торжественный вечер «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – СЕРДЦЕМ ЖЕНЩИНЫ», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы Деловая Россия и соорганизатор Общероссийская общественная организация Деловые Женщиы России. При подготовке и разработке коллекций модельеры использовали нетрадиционное решение самой идеи образа и созданию его художественного оформления и эмоционального настроя. И в этот великий праздник Победы модельеры дарят всем женское очарование, элегантность, красоту, счастья в каждый дом, добра и мирного неба!

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17, в Вене, Берлине, Баден – Бадене, Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире.

В преекте участвовало 360 модельеров и 240 манекенщиц. Внесена в книгу «Россия. Рекорды и достижения 2008год» и «Россия. Рекорды и достижения 2010год». Награждена медалью «Московский мастер-2000» за 1-ое место на Конкурсе Мэра Москвы. орденом «Миротворец» Всемирным Благотворительным альянсом, орденом «Слава нации» и орденом «Профессионал России».

ЕЛИЗАВЕТА МОРГУЛЬЧИК

«Дом Елисабет » — торговая марка, основателем и вдохновителем которого является Елизавета Моргульчик.

Модельер бренда Яна Соловей, разработала фирменный стиль и уникальный принт, основанный на элементах нашего логотипа.

Модный дом входит в состав Ассоциации Модельеров России, а также является ,официальным модным партнер Марки №1 (2018 г) в номинации Народная Марка. В июле 2020 года наш бренд стал членом МОА Союза Дизайнеров.

«Дом Елисабет» представлял свои коллекции на многих международных конкурсах и дефиле: Мода России, Estet Fashion Week, Fashion show легендарного Дома Славы Зайцева.

Одежда от марки «Дом Елисабет» — ВОЛШЕБНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ! Мы способны сделать женщину стильной, красивой и конечно счастливой!

СВЕТЛАНА ДИВО

Художник – модельер член “Ассоциации Модельеров России” и “Ассоциации Русских художников в Париже”. Многократный участник и дипломант российских и международных выставок. Более 15 лет занимается авторским костюмом. Независимо от силуэта ее авторские модели выполнены в стиле оригинального композиционного ручного вязания.

Стиль автора – минимализм, простота, комфорт. Экологически чистые изделия выполнены из натуральной пряжи для любого времени года. Ее клиенты светская и творческая элита. Много лет дизайнер успешно сотрудничает с лидером байк – клуба «Ночные волки».

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА, г. Екатеринбург

Член « Ассоциации Модельеров России», многократный участник и дипломант российских и международных выставок, конкурсов и дефиле. Победитель Всероссийского конкурса Деловых Женщин России 2019г., участник праздника «Мода и красота» в Доме Моды «Слава Зайцев», постоянный участник ESTET FASHION WEEK.

ТААРУГА - авторская мастерская по пошиву одежды в актуальных на сегодняшний день стилях бохо, кэжуэл и спорт-шик. Несмотря на то, что мастерская придерживается в создании коллекций именно стиля бохо, основными приоритетами остаются современность и соответствие модным тенденциям. Это комфортные и интересные изделия для современной жизни из натуральных материалов. Богатый ассортимент не оставит равнодушной ни одну женщину. ТААРУГА –одежда на все времена. Подробнее познакомится с одеждой бренда ТААРУГА можно на сайтах taaruga.ru, taaruga.com.

Модельная студия «Personnalite» Сеченовского Университета существует с 2012 года.

Модели, студентки Университета, умеющие работать на подиуме и представлять модные тренды, прежде всего, содержательные личности – эрудированные, нацеленные на саморазвитие девушки .Это будующие врачи, психологи, провизоры, организаторы здравоохранения. Внутренняя интеллигентность и такт наполняют дефиле особым смыслом. Девушки не просто демонстрируют модели, а передают глубинную женскую красоту в контексте дизайнерского решения, что как нельзя лучше раскрывает суть и идею коллекции и оставляет у зрителей ощущение причастности к прекрасному.

ОЛЬГА ЗАХАРОВА Руководитель студии – мисс Universe Beauty 2016, режиссер.

ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА

Ведущая авторской программы на Телерадиокомпании «Русский мир», специальный корреспондент газеты «Московский вестник культуры», международный журналист и ведущая светских мероприятий. Директор по развитию общероссийской общественной организации Деловые Женщины России.

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