Платья-цветы от Юли Образцовой на обложке BRIDE

Юлия Образцова представила коллекцию свадебных платьев бренда Orchild на страницах журнала BRIDE.

В середине зимы все вполне насладились белым пейзажем за окном и сердце уже тоскует по весне, а глаза по зелени, ярким цветам и солнцу. Читательницам BRIDE повезло – в зимнем номере журнала они могут полюбоваться роскошными платьями из коллекции Orchild, похожими на рукотворные цветы и экзотических бабочек.

Громоздкие и китчевые свадебные платья уже давно канули в Лету, а на смену им пришли невесомые ажурные наряды – легкие как паутинка, в меру дерзкие, но неизменно элегантные. Эту тенденцию как нельзя лучше уловила основательница fashion–бренда Orchild Юлия Образцова, которая во главу угла ставит качество, комфорт и индивидуальный подход, а на выходе получает эксклюзивные платья ручной работы, сшитые по меркам заказчика. Бренд Orchild специализируется на пошиве пляжной и домашней одежды, а журналу BRIDE посчастливилось представить широкой публике уникальные свадебные туалеты для торжества на пляже – набирающий обороты тренд не только в России, но и по всему миру.

Юлия Образцова - певица и актриса, победительница конкурса «Мисс Москва», всегда питала слабость к роскошным нарядам, но обладая модельным ростом 182 см, часто сталкивалась с трудностями в выборе одежды. Натура творческая и энергичная, Юля начала шить для себя. Со временем хобби переросло в работу, а соцсети стремительно прославили ателье амбициозной красавицы и сейчас команда Orchild может предложить самым искушенным модницам эксклюзивный наряд по индивидуальному проекту.