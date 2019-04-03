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Артем Кузелев

Все платья-хиты в одной коллекции Victoria Beckham

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  • 03 Апреля 201913:32
Сюжеты: Beckham

Виктория Бекхэм выпустила капсулу самых успешных моделей, созданных за всю историю ее марки.

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  • Платья-хиты от Victoria Beckham

Онлайн-магазин бренда Victoria Beckham предлагает капсулу, созданную по мотивам архивных коллекций. Виктория Бекхэм выбрала самые успешные за всю историю марки платья-хиты и выпустила их вновь. Дизайнер призналась, что и сама очень любит модели, которые составили коллекцию, которая смотрится очень органично и выдержана в фирменном минималистичном, но ярком стиле Виктории.

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