Все платья-хиты в одной коллекции Victoria Beckham

Виктория Бекхэм выпустила капсулу самых успешных моделей, созданных за всю историю ее марки.

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Онлайн-магазин бренда Victoria Beckham предлагает капсулу, созданную по мотивам архивных коллекций. Виктория Бекхэм выбрала самые успешные за всю историю марки платья-хиты и выпустила их вновь. Дизайнер призналась, что и сама очень любит модели, которые составили коллекцию, которая смотрится очень органично и выдержана в фирменном минималистичном, но ярком стиле Виктории.