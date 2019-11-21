Платья принцессы Дианы продадут на аукционе

С молотка уйдут несколько нарядов из личного гардероба Леди Ди.

Аукционный дом Кэрри Тэйлор, специализирующийся на уникальном винтаже, представит к торгам несколько платьев из личного гардероба принцессы Дианы. Например, среди лотов темно-синее бархатное платье с открытыми плечами, которое было одним из любимых принцессы. Весь мир помнит наряд по выходу Дианы в 1985 году, когда на обеде в Белом доме она танцевала в нем с актером Джоном Траволтой. По предварительной оценке, изначальная стоимость лота – от 250 000 до 350 000 фунтов.