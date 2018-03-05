Платформа коммуникаций free space – новый проект на Федеральной ярмарке «Текстильллегпром»

Выставочная компания «РЛП-Ярмарка» представляет в рамках Деловой программы 50-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» новый уникальный проект – Платформу коммуникаций в формате free space на площадке D31.

Не желая оставаться в парадигме прошлого, организаторы Ярмарки предлагают своим экспонентам и посетителям новые услуги и возможности.

Так, на центральной линии павильона №69 расположится специальное открытое выставочное пространство, где специалисты компаний-участников ярмарки и посетители смогут получить широкий спектр информационных, образовательных, консультационных и других услуг.

Площадка free space на три дня станет центром общения специалистов отрасли, который будет взаимодействовать со всеми зонами выставочного пространства. Выставка «Текстильлегпром» приобретает свой «Нулевой километр».

Платформы коммуникаций free space пройдет свыше 30 мероприятий, все со свободным входом.

В рамках Платформы будут проходить открытые мероприятия в формате презентаций, мастер-классов, семинаров, демонстраций, лекций, практикумов, обсуждений по наиболее актуальным темам в соответствии со стремительно развивающимися инновационными, коммуникационными и информационными технологиями как в пространстве free space, так и на выставочных стендах компаний.

В качестве партнеров приглашены успешные компании, а спикерами выступят лучшие специалисты-практики, бизнес-тренеры, основатели, идеологи и аналитики.

В программе Платформы заявлены:

Галина Кравченко –директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group

Николай Карасев – генеральный директор агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект»

Елена Лялина – генеральный директор Solstudio Textile Group

Ольга Горяинова – директор издательских проектов ИД «Аргументы и факты»

Вера Иванова – главный редактор журнала и онлайн b2b платформы «Модный magazin», ИД «Аргументы и факты»

Сергей Нечипорук – генеральный продюсер МОА «Союз Дизайнеров» и Первого продюсерского центра поддержки российского дизайна «Depo 23 Production»

Екатерина Нечипорук – основатель и идеолог инновационного проекта «Design Hype» исполнительный директор Первого продюсерского центра поддержки российского дизайна «Depo 23 Production»

Денис Фомин – соавтор и идеолог «RiseCMS», соучредитель B2B платформы «Модный Магазин» и IT сообщества и Фонда прямых инвестиций «RiseTeam»

Андрей Ещенко – коммерческий директор Научно-производственного объединения «Грация»

Дмитрий Шишкин – директор Shishkin tailor manufacture

Илья Елисеев – директор bespoke atelier в составе Shishkin tailor manufacture

Юлия Попова – директор по развитию Московского Дома Моды Slava Zaitsev

Екатерина Полякова, заведующая кафедрой «Дизайн-текстиль» МГХПА им. С.Г. Строганова.

Кирилл Рогалев, соучредитель компании «яМайка».

компании – Royal Dress forms, Zenden и Sela

презентации-показы новых коллекций проведут компании – Vereteno, StenCom, «яМайка» и др.

В рамках мероприятий Платформы пройдет несколько коллабораций в режиме реального времени, в которых примут участие экспоненты выставки. Цель коллабораций – показать комплексность выставки через производственные цепочки от эскиза до готового изделия, которое приобретает байер.

В коллаборациях примут участие компании-участники выставки: BUSINESS LINE, «Ж’ан и Параскева®», Rahman Group, «ТРАНСМЕТАЛЛ», «Грация», «ОктоПринт Сервис», «АТ ДЕСАЙН», Royal Dress forms.

Амбассадором проекта «Коллаборации» выступит Екатерина Румянцева, дизайнер марки «Aliz Arin».

Для компаний-участников Ярмарки в рамках Платформы коммуникаций предоставляется уникальная возможность провести презентацию своей продукции, оборудования и услуг как для посетителей выставки, так и своих клиентов с последующим приглашением на свой стенд.

Формат «экспозиция + презентация» за счет эффекта синергии позволит значительно усилить позиции компании по участию в ярмарке и объединить в единое целое комплекс маркетинговых инструментов, чтобы участие в выставке стало поистине площадкой успеха.

Кроме того, следует отметить, что free space проводит мероприятия ведущих специалистов практиков и консультантов отрасли, к которым у экспонентов есть возможность присоединиться.

Платформа коммуникаций будет работать с 10:30 до 17:30 часов в режиме 30-45 минут мероприятие, 15 минут ответы на вопросы, затем следующее мероприятие.