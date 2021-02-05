Платформа Lyst назвала самые популярные вещи конца 2020 года

Первое место в традиционном рейтинге британской платформы Lyst на этот раз занял пуховик The North Face 1996 Nuptse. Аналитики говорят, что своей популярностью модель обязана тем, что в ней часто появлялись инфлюенсеры. Кроме того, куртка соответствует ставшему актуальным тренду на моду 1990-х. По данным Lyst, количество поисковых запросов на пуховик увеличилось за последние три месяца на 174%.

В обувном сегменте самыми популярными марками оказались Ugg и Birkenstock. Число поисковых запросов на клоги с мехом Birkenstock Boston увеличилось в отчетный период на 367%. Угги Ugg Classic Mini стали одной из самых популярных моделей в списке женских товаров.

Самой быстрорастущей в четвертом квартале 2020 года маркой стал бренд Moncler. Ему удалось переместиться с 13-й на третью позицию рейтинга Lyst. Отмечается, что компания добилась такого успеха благодаря коллаборации с дизайнером Риком Оуэнсом. Кроме того, на рост популярности повлияла новость о покупке компанией марки Stone Island за 1,15 млрд евро.

Один из постоянных лидеров рейтингов Lyst, дом Gucci сохранил свое первое место. Эксперты отметили, что на это повлияли онлайн-кинофестиваль GucciFest и обложка американского Vogue с Гарри Стайлзом в платье итальянского дома. На втором месте – парижский бренд Balenciaga и его презентация коллекции сезона осень-зима 2021/22 в формате видеоигры.