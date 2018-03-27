Платформа по индивидуальному пошиву одежды стала победителем трека Creative в направлении мода

В Москве завершился DemoDay трека Creative федерального стартап-акселератора GenerationS от РВК. В отборе приняли участие 9 инновационных проектов для fashion индустрии. Победителем стал проект AVA EVA из Москвы. Команда получила денежный приз в размере 500 тысяч рублей и приглашение на финал GenerationS-2017.

Проект Анастасии Андрижиневской занял первое место по итогам голосования профильного жюри. AVA EVA - это онлайн-платформа для заказа индивидуального пошива одежды и аксессуаров. Анастасия самостоятельно развивает проект и делает ставку на развитие высокотехнологичного массового производства одежды, изготовленной по персонализированным лекалам.

Также призовое место занял проект из Калининграда Private Sale: торговая платформа для продажи одежды и аксессуаров по модели известного приложения для знакомств Tinder. Стартап получил приз 150 тысяч рублей.

Отдельного внимания жюри заслужили три проекта: LAR-X (3D-принтер одежды и трикотажных изделий), bustCAD (трехмерное проектирование одежды) и 3D Fashion SketchMaker (устройство для создания 3D-выкроек одежды), которые получат возможность пройти международную стажировку.

Индустриальным партнером трека Creative в 2017-18 году выступает компания Faberlic. В программе акселератора по направлению «Мода и материалы» приняли участие 9 стартапов в области производства инновационных материалов (износостойкость, функциональные качества, smart-ткани), e-commerce и уникальных мобильных приложений для рынка одежды (анализаторы размеров, AR/VR-технологии и пр.), роботизации пошива, инновационных технологий маркетинга и big data для оценки спроса и трендов.

27 апреля 2018 команды представят свои проекты на федеральном финале GenerationS, где поборются за призовой фонд в 16 млн рублей, а также получат возможность заключить партнерское соглашение с Faberlic, запустить пилоты и совместные продукты.

O GenerationS

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2017 году на участие в GenerationS подано 3470 заявок из 13 стран мира.

www.generation-startup.ru