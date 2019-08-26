Плавательные шорты Aqua Magic от бренда Vilebrequin

В чем отправиться на пляж? Ответ очевиден. Плавательные шорты Aqua Magic – настоящая магия, объединяющая детей и взрослых, как и совместные каникулы на побережье. Смело прыгайте в волны – стильный принт с изображением черепах, проявляющийся при погружении в воду, подчеркнет Вашу индивидуальность.