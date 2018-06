Plus size коллекции в сети магазинов и универмагов ХЦ

В сети магазинов и универмагов ХЦ этим летом вас ждет большой ассортимент новых коллекций plus size брендов до 58 российского размера: Basler, Eugen Klein, Frank Walder, Frapp, Gardeur, Lebek, Rabe, Raphaela by Brax, Samoon и Via Appia DUE. Кроме того, в универмагах ХЦ вы найдёте коллекции одежды нестандартных размеров от европейских марок премиум-класса: ESCADA и PERSONA.

Все plus size марки в сети ХЦ отличаются высоким качеством, уникальным выбором тканей и индивидуальными лекалами для каждой модели, поэтому вся одежда прекрасно скрывает недостатки и подчеркивает достоинства.

В сети ХЦ представлена одежда больших размеров для любого случая - casual, деловой стиль и вечерняя линия.

