«Пляжная косметичка» или как ухаживать за кожей до и после отпуска

После долгой и продуктивной работы всегда хочется сделать перерыв, чтобы восстановиться и заново набраться энергии и вдохновения для новых свершений. Душа просит солнца и моря? Засыпаете и представляете себя в райском уголке? Вас так и манят фотографии экзотических стран, сладких фруктов, веселых и шумных вечеринок? Тогда вам пора в отпуск! Эксперты косметического бренда Teana подготовили набор рекомендаций, как правильно ухаживать за собой во время отдыха, преумножать свою красоту, набираться свежести и легкости!

Каждая из нас мечтает расслабиться и ни о чем не думать во время отдыха, слушать морской прибой и наслаждаться неторопливым ритмом. Тем не менее, при изменении температурных режимов и под интенсивным воздействием солнечных лучей, наша кожа как никогда нуждается во внимании и систематическом уходе. Будьте внимательны к себе и не забывайте о золотых косметических правилах на отдыхе:

-Настроение – «шоколадка». Всем известно, что многие девушки, попадая в теплые края, без перерыва готовы принимать солнечные ванны, добиваясь бронзового тона кожи. Загар в наши дни – дань моде, показатель успешности его обладательницы. Несмотря на это, такая погоня за модными тенденциями становится опасной или даже губительной. Избыток UV-излучения приводит к сухости и шелушению, увеличивает шансы появления пигментных пятен. Конечно, никто не хочет вместо сувениров и подарков привезти из отпуска такие «сюрпризы», поэтому советуем заранее запастись средствами для защиты и ухода за кожей. Прекрасным решением для спасения от негативного воздействия солнечных лучей станет осветляющий бустер SPF30 Тотальная защита от Teana. Кроме мощной защиты от излучения, средство борется с возрастными изменениями, возвращает коже упругость и ровный тон. Экстракт морской красной водоросли снижает чувствительность кожи, а Neurophroline увеличивает синтез гормона счастья бета-эндорфина на 163% и подавляет синтез гормона стресса - кортизола, благодаря чему вы сможете попрощаться с усталостью и улучшить цвет лица всего за 14 дней использования средства. Всего 2-3 капли бустера перед кремом или после сыворотки, создадут идеальный эффект soft focus, сделают вашу кожу упругой и отдохнувшей.

-Пилинг. Чтобы получить здоровый золотистый оттенок после отдыха и ещё долго радоваться ровному тону, необходимо задуматься не только о защите кожи от солнца, но и о легком пилинге. Попробуйте ягодный пилинг Teana Stress Control! Отшелушивание поможет загару ложиться равномерно и гладко. Благодаря фруктовым кислотам, сыворотка оказывает щадящее воздействие, кожа становится гладкой и нежной, как шёлк. Витамины и минералы из натуральных ягод позволяют успешно бороться с признаками усталости, придаёт коже свежий и отдохнувший вид. Средство действует настолько деликатно, что его необязательно смывать, при применении не возникает шелушений и дискомфорта.

-Увлажнение. Даже на отдыхе не забывайте каждый день пользоваться увлажняющими средствами, обрабатывая все важнейшие зоны: лицо, руки, декольте и шею. Положите с собой в косметичку проверенные продукты! Эксперты Teana рекомендуют попробовать бестселлер бренда биоэссенцию для кожи «От УФ-стресса, красноты и пигментации». Уникальная 100% натуральная формула вобрала в себя всю пользу живых растений. Средство выравнивает тон, снимает покраснения, обновляет и увлажняет кожу лица. Нанесите продукт в чистом виде в качестве сыворотки за час до выхода или сна или добавьте в любимый крем для лица, тела или рук – для максимального эффекта увлажнения и питания. Инновационное косметическое решение поможет улучшить природные защитные механизмы кожи, бороться с куперозом и пигментацией, уменьшить раздражение и сухость.

-Восстановление. Всему хорошему, к сожалению, когда-нибудь приходит конец. Так и отпуск заканчивается возращением в наполненный стрессом и загрязнениями мегаполис. Как сохранить курортное настроение и вид после отдыха? Косметологи советуют продолжать легкие кислотные пилинги, обильно увлажнять кожу кремами и сыворотками, делать особый акцент на восстанавливающих масках. Как всё успеть и ничего не забыть? Идеальным решением для такого комплексного ухода будет бьюти-курс FUNGUSTO.Разносторонняя косметическая программа направлена на быстрое восстановление основных параметров кожи. Всего за 10 дней вы получаете филлинг против морщин, деликатный пилинг, лифтинг-эффект, защиту от внешних факторов. Данный курс является прекрасной альтернативой дорогого салонного ухода, который шаг за шагом приведёт вас к идеальному и сияющему тону.