Пляжные страсти в новой коллекции GUESS Beachwear

Новая соблазнительная коллекция купальников и нижнего белья от GUESS, отснятая через объектив Алессантра Фиорини на райских пляжах Малибу и Калифорнии, демонтстирирует все модные тренды наступающего лета 2018, среди которых каждая девушка найдет свой!

Сочные динамичные оттенки фуксии и фиалки, множество нюансов цвета морской волны и мяты, роковой черный и драматичный сливовый в ансамбле с тропическими цветочными рисунками и фотопринтами с пальмами зовут нас скорее открывать новый пляжный сезон!

Слитный купальник или бикини? Выбирайте оба - в новом сезоне найдется немало поводов выгулять весь свой пляжный арсенал, не сожалея об упущенном шансе появиться на курорте в разных образах.

Героинями летней рекламной компании GUESS стали модели Ксения Белоусова, Габриэла Джованарди, Эльси Хьюитт и Джемма Бейнс, своим примером показывая всем девушкам планеты не боятся быть красивой!

Автор: Диана Мицкевич