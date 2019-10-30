По всей России заработал сервис дизайна интерьера Izidizi

Ресурс позволяет быстро и просто заказывать дизайн интерьера квартиры. Проект запустили ижевские предприниматели Кирилл Попов и Зуфар Гарипов, которые известны по проектам сети кофеен Coffee like и салонов эпиляции Laser Pro.

Цена дизайна помещения от izidizi.com фиксирована, от 9 тыс. руб. за комнату независимо от ее площади, срок разработки тоже фиксирован – от 14 дней. Дизайн-проект для однокомнатной квартиры будет стоить 29 тыс. руб., разработка займет 25 дней.



Заказ дизайн-проекта интерьера происходит через сайт. Для этого нужно лишь выбрать тип квартиры. При необходимости можно проконсультироваться с менеджером, который всегда на связи по телефону и в мессенджерах.



Над проектом работает команда из четырех человек. Во главе ее стоит старший дизайнер-менеджер, проектировщик, который создает планировку, чертежник, который создает визуализацию, и комплектатор для составления сметы на материалы и шопинг-лист на мебель. Каждый отвечает за свой участок проекта, поэтому разработка идет быстрее, чем у обычных дизайнеров, которые все делают в одиночку.



На выходе клиент получает индивидуальный дизайн-проект с полным набором чертежей для строителей, развертками стен, планом электрики, сметой на мебель и строительные материалы, подкрепленный реалистичной 3D визуализацией. Недавно добавилась возможность получить сокращенную версию проекта без сметы и еще более снизить расходы.



Совладелец проекта Кирилл Попов: «Мы ломаем стереотипы о том, что дизайн – это долго, дорого и непонятно. В этой нише всегда рулили дизайнеры, которые никогда не искали себе клиентов, привыкли к большому спросу и чувствовали себя хозяевами положения. Наше отличие – менеджерский подход. Мы понимаем себестоимость, сколько стоит привлечение клиента, как нужно организовать процесс работы с ним, сколько прибыли нам нужно, и устанавливаем справедливую цену без хитростей и накруток».



Несмотря на то, что сервис работает онлайн, часть процессов требуют физического присутствия – например, выезд замерщика или авторский надзор. Поэтому компания планирует расширяться, поэтапно наращивая количество офисов в городах. В планах - выход на международный рынок.