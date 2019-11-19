Победители Kids Fashion Awards 2019 осень 29-30 октября

29-30 октября 2019 года в Немчиновка Парк отеле в Москве прошла торжественная Церемония вручения наград самой престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.
На этот раз вдохновением для организаторов и дизайнеров стал 5 элемент - пятая стихия Любовь, спасающая мир красоты и стиля!
Участники KidsFashionAwards погрузились в атмосферу космических перелётов и вместе с Корбеном Далласом и Лилу решали глобальную задачу и путешествовали по разным планетам.
KidsFashionAwards - ежегодная национальная Премия, присуждаемая за выдающиеся достижения и инновации в области детской моды, творчества, образования и LifeStyle.
В программе мероприятия прошли показы известного кутюрье, хедлайнера Премии Gera Skandal -участника проекта Подиум на ТНТ. Состоялись на Премии показы: восходящей Российской звезды дизайнера Nika Moda, показ сети мультибрендовых бутиков Империя Детства и дефиле более 30 молодых талантливых дизайнеров.
Ведущими мероприятия стали Артем Аршавин, Наталья Григорова и Сергей Емелин.
В концертной программе выступили молодые артисты нового поколения исполнителей, победители телевизионных проектов Голос Дети, Песни на ТНТ - Andy Darling, Сергей Руденко, Мария Панюкова, Александр Филин, Тори Шкарина и Сергей Малиновский.
В Жюри премии - создатель и президент Союза русских байеров (Москва) Елена Бугранова, креативный редактор портала Little Fashion Джон Исаев, редактор журнала Fashion&Beauty Наталья Чавкина и другие.
Почётным гостям стали Господин Афанасиос Карапетсас, Полномочный Министр по Торгово-экономическим вопросам Посольства Греции в Москве, Представитель Бренда LAPIN HOUSE в России и странах Восточной Европы Лилия Менкевич, Общественный советник Москвы, Президент компании Ласск от Велла Татьяна Быхалова. В качестве Амбассадора Греческого бренда Lapin House в России была приглашена известная модель Дарья Бондаренко.
Премия «KidsFashionAwards» 2019 запомнилась мощным визуальным эффектом 3d графики, театрализованными мультимедиа показами в жанре фэнтези из вселенной «Пятый элемент», спецэффектами и уникальными авторскими декорациями.
На этот раз в показах участвовали модели из разных уголков и мира, все они стали зрителями потрясающего шоу «PHANTASMAGORIA SHOW», получили подарки и сувениры и сфотографировались с кумирами и персонажами мира будущего.
Юные артисты: Наталья Григорова, Людмила Бедрик, Алина Лазарева, Арсений Бобешко, Даниил Теницкий, Полина Бойкова.
Хореографы-постановщики Премии KidsFashionAwards Рикардо До Рего и Мария Смольникова, режиссёр и звукорежиссёр проекта Христиана Лущевская.
Организаторы: Shubin Production Kids & I-production
Победители Премии «KidsFashionAwards» 2019:
Лучший Европейский бренд в России: Lapin House (Греция)
«Лучшая сеть детских магазинов»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА
«Лучшая коллекция Зимней одежды»: Alessandro Borelli (Италия)
«Лучшая школьная коллекция»: Cleverly
«Лучшая Fashion коллекция»: Акулина Ирина
«Лучшая Сasual коллекция»: By Shkarina
«Лучший концептуальный бренд»: LyaLya (Минск)
«Лучшая праздничная коллекция»: Ателье Джульетта
«Лучшая коллекция для церемоний»: Юлия Крылова
«Лучшая летняя коллекция» : INTER KIDS SHOP
«Лучший авторский дизайн» : Наталья Клепиковская
«Лучший юный Дизайнер»: Mariposik
«Лучшая Fantasy коллекция» : Татьяна Дербенева
«Лучший детский показ»: Mertvishcheva Ekaterina
Премия «Открытие года»: Дизайнер Алла Желтухина
Специальный приз «5 элемент»: Цветкова Надежда
Специальный Приз за сказочность и романтизм: Elenita Rossa
Премия «БРЕНД ГОДА»: NIKA MODA
«Лучший Дизайнер»: Gera Skandal
Человек года: Асмик Геворгян (бренд Stilnyashka)
Партнёры проекта:
Шоу «Phantasmagoria Show»
Техническое обеспечение «AVSystems»
Текстиль «Banketstyle»
Анимация «Exzotikshow Yanaparty», «Lobacheva project»
Декораторы «Inspiration decorstudio», «Laura Karapetyan»
Подарки:
Imperiya detstva
Budibasa
Lapin House Moscow
TM IR’S kids
A glossier
Choupette
Joylook.ru
French Kiss
Тина Кузнецова
Добрые сказки Elena Velena
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.