Победители Kids Fashion Awards 2019 осень 29-30 октября

29-30 октября 2019 года в Немчиновка Парк отеле в Москве прошла торжественная Церемония вручения наград самой престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.

На этот раз вдохновением для организаторов и дизайнеров стал 5 элемент - пятая стихия Любовь, спасающая мир красоты и стиля!

Участники KidsFashionAwards погрузились в атмосферу космических перелётов и вместе с Корбеном Далласом и Лилу решали глобальную задачу и путешествовали по разным планетам.

KidsFashionAwards - ежегодная национальная Премия, присуждаемая за выдающиеся достижения и инновации в области детской моды, творчества, образования и LifeStyle.

В программе мероприятия прошли показы известного кутюрье, хедлайнера Премии Gera Skandal -участника проекта Подиум на ТНТ. Состоялись на Премии показы: восходящей Российской звезды дизайнера Nika Moda, показ сети мультибрендовых бутиков Империя Детства и дефиле более 30 молодых талантливых дизайнеров.

Ведущими мероприятия стали Артем Аршавин, Наталья Григорова и Сергей Емелин.

В концертной программе выступили молодые артисты нового поколения исполнителей, победители телевизионных проектов Голос Дети, Песни на ТНТ - Andy Darling, Сергей Руденко, Мария Панюкова, Александр Филин, Тори Шкарина и Сергей Малиновский.

В Жюри премии - создатель и президент Союза русских байеров (Москва) Елена Бугранова, креативный редактор портала Little Fashion Джон Исаев, редактор журнала Fashion&Beauty Наталья Чавкина и другие.

Почётным гостям стали Господин Афанасиос Карапетсас, Полномочный Министр по Торгово-экономическим вопросам Посольства Греции в Москве, Представитель Бренда LAPIN HOUSE в России и странах Восточной Европы Лилия Менкевич, Общественный советник Москвы, Президент компании Ласск от Велла Татьяна Быхалова. В качестве Амбассадора Греческого бренда Lapin House в России была приглашена известная модель Дарья Бондаренко.

Премия «KidsFashionAwards» 2019 запомнилась мощным визуальным эффектом 3d графики, театрализованными мультимедиа показами в жанре фэнтези из вселенной «Пятый элемент», спецэффектами и уникальными авторскими декорациями.

На этот раз в показах участвовали модели из разных уголков и мира, все они стали зрителями потрясающего шоу «PHANTASMAGORIA SHOW», получили подарки и сувениры и сфотографировались с кумирами и персонажами мира будущего.

Юные артисты: Наталья Григорова, Людмила Бедрик, Алина Лазарева, Арсений Бобешко, Даниил Теницкий, Полина Бойкова.

Хореографы-постановщики Премии KidsFashionAwards Рикардо До Рего и Мария Смольникова, режиссёр и звукорежиссёр проекта Христиана Лущевская.

Организаторы: Shubin Production Kids & I-production

Победители Премии «KidsFashionAwards» 2019:

Лучший Европейский бренд в России: Lapin House (Греция)

«Лучшая сеть детских магазинов»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА

«Лучшая коллекция Зимней одежды»: Alessandro Borelli (Италия)

«Лучшая школьная коллекция»: Cleverly

«Лучшая Fashion коллекция»: Акулина Ирина

«Лучшая Сasual коллекция»: By Shkarina

«Лучший концептуальный бренд»: LyaLya (Минск)

«Лучшая праздничная коллекция»: Ателье Джульетта

«Лучшая коллекция для церемоний»: Юлия Крылова

«Лучшая летняя коллекция» : INTER KIDS SHOP

«Лучший авторский дизайн» : Наталья Клепиковская

«Лучший юный Дизайнер»: Mariposik

«Лучшая Fantasy коллекция» : Татьяна Дербенева

«Лучший детский показ»: Mertvishcheva Ekaterina

Премия «Открытие года»: Дизайнер Алла Желтухина

Специальный приз «5 элемент»: Цветкова Надежда

Специальный Приз за сказочность и романтизм: Elenita Rossa

Премия «БРЕНД ГОДА»: NIKA MODA

«Лучший Дизайнер»: Gera Skandal

Человек года: Асмик Геворгян (бренд Stilnyashka)

Партнёры проекта:

Шоу «Phantasmagoria Show»

Техническое обеспечение «AVSystems»

Текстиль «Banketstyle»

Анимация «Exzotikshow Yanaparty», «Lobacheva project»

Декораторы «Inspiration decorstudio», «Laura Karapetyan»

Подарки:

Imperiya detstva

Budibasa

Lapin House Moscow

TM IR’S kids

A glossier

Choupette

Joylook.ru

French Kiss

Тина Кузнецова

Добрые сказки Elena Velena