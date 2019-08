Sloggi® возвращается с революционной линейкой нижнего белья ZERO Feel

Инновационный бренд нижнего белья Sloggi, за 40 лет успевший покорить не только весь мир, но и - усилиями итальянского астронавта Паоло Несполи - космос, представляет юбилейную линейку ZERO Feel в соответствующей цветовой палитре To the Moon & Back, в которой нашлось место цветам летней листвы и нетронутой земли, а также небесной лазури и, конечно же, звездного неба.

Sloggi®, перевернувший представление о комфортном нижнем белье благодаря внедрению технологии лазерной обработки краёв, вновь совершает бельевую революцию, представляя обновленную линейку ZERO Feel с технологичной «начинкой» Viscomagic – без косточек и швов!

ZERO швов, ZERO косточек и, как следствие, ZERO следов на теле – таким кредо руководствуются дизайнеры инновационного бренда-адепта легкости и естественности, постоянно совершенствующие линейку нижнего белья с эффектом второй кожи под названием ZERO Feel.

В новом сезоне у ZERO Feel появится «дочерняя» серия нижнего белья Natural, изготовленного на основе еще более дышащих натуральных волокон бука и получившего природную палитру – в цветах темно-зеленых листьев (Dark Leaf Green), небесного горизонта (Skyline) и апельсина (Orange). Основную линейку ожидает еще более внушительное цветовое обновление – в коллекцию проникнут сразу 9 новых замысловатых оттенков, идеально ложащихся на гладкие и сверхэластичные материалы, запатентованные Sloggi® вплоть до 2020 года.

Однако главным ноу-хау станет усовершенствованная передовая технология Viscomagic, внедренная во все бра техно-линейки – она обеспечит невиданный прежде уровень поддержки груди, помноженный на легкость ощущений благодаря «скрепляющей» отделке по краям в области шеи и рук.

Линейка ZERO Feel от Sloggi® будет представлена во всех российских магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.