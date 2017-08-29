Baon осень-зима 2017

Идеальная одежда для осени должна быть не только комфортной, но и яркой - новая коллекция одежды Осень-Зима от модного бренда BAON получилась именно такой. В образах, которые представляет легендарная спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева, любая девушка сможет почувствовать себя «звездой» под объективами камер и фото вспышками репортёров.

В коллекции представлены как женская, так и мужская линии. В ней собраны ожидаемые новинки сезона и модели, проверенные временем. Желание добиться гармонии чувствуется во всем: сочетание цветов и фактур, четкость деталей отделки и плавность кроя. Каждый раз, подтверждая свое мастерство и стараясь удивить покупателей, дизайнеры бренда придумывают что-то новое и обычные вещи получают свежее прочтение.

В начале нового учебного года, в период выхода на работу после летних отпусков особенно хочется порадовать себя стильными и удобными вещами. Подходящие для учебы и офиса однотонные и пастельных цветов блузки или рубашки с юбками или брюками для девушек, мужские сорочки с костюмными пиджаками – образец стиля и вкуса. Обратите внимание и на не менее привлекательный вариант для прохладной осени – верхнюю одежду: парки, куртки и безусловный must have последних сезонов пальто оверсайз. Для холодной зимы можно выбрать универсальные пуховики на любой вкус – короткие и длинные, прямого и приталенного силуэтов, стеганные или самые актуальные в этом сезоне с разрезами по бокам. Они подарят легкость, тепло и свободу движений. Линейка дополнена аксессуарами: теплыми шапками, вязаными шарфами и перчатками. Традиционно коллекция делится на несколько капсул, объединенных одной темой.

Вещи в стиле casual – визитная карточка бренда BAON. В женской линии в этом стиле выполнены сразу несколько капсул. «BREEZY DAY» – основной акцент сделан на необычных рубашках с рюшами и разрезами. В этой капсуле представлены брюки, удлиненные свободные жакеты из фактурных тканей, кардиганы и толстовки из прессованного жаккарда. «BLUE STORY» и «DENIM MOOD» - модели рубашек, денима и трикотажа всех оттенков синего и клеткой, от красно/сине/белой до молочно-черной. Лаконичная «MONOCHROME» - геометричные жаккардовые джемпера и кардиганы, фланелевые платья и блузки в тонкую «расчерченную» полоску. Современный базовый гардероб нашел место в капсуле «MODERN ESSENTIALS». Отточенного кроя брючный костюм, универсальные по посадке платья, необычного цвета джемперы в благородных винном, разного оттенка охры и черном цветах.

Характер капсулы «CITY EVENTS» определили сочетание подчеркнутой женственности и модного кроя. В ней представлены платья и блузы с объемными рукавами, юбки миди, зауженные брюки с высокой посадкой и эффектные джемперы с цветочным принтом. В близкой по стилю «ALLURE» - огромный выбор платьев, юбок и блузок с большим количеством воланов, рюш и оборок. «LEISURE TIME» – капсула, изюминкой которой стало использование интересной двусторонней поливискозной костюмной ткани, одна сторона которой в элегантную мелкую полоску, вторая в точечный горошек. Платье, верх которого выполнен в одном варианте, а низ в другом – смотрится свежо и необычно. Капсула «MORNING CAFE» подкупает независимостью и вызывает живой интерес. Использование буклированных тканей а-ля Chanel при пошиве платьев, жакетов и юбок, дополненных люрексом – дает ощущение парижского шика. И, наконец, «NEW BOHEM» - модная, острая, с богемным шиком. Укороченные и свободные блузки сочетающиеся с брюками-кюлотами. Основной материал линейки – актуальный бархат-плюш с жатым эффектом.

Мужская линия по стилю перекликается с женской. Стиль casual нашел место сразу в нескольких капсулах. «BLACK OUT» – в основе черный и оттенки серого, разбавленные акцентным винным. Повседневные рубашки, джемпера и водолазки удачно комбинируются с хлопковыми чиносами. «COUNTRYSIDE» – фланелевые рубашки в клетку, шерстяные джемпера и толстовки. Тема клетки продолжена в капсуле «NEW TARTAN». Это шотландская клетка, в которой представлены рубашки, джемпера или отдельные элементы – налокотники на рукавах.

«FOREVER GENT» – коллекция для активных мужчин, следящих за модой. Сочетания цветов от темно-синего до голубого. Однотонные или в мелкий рисунок рубашки и хлопковые джемпера структурной вязки в сочетании с костюмными брюками. Ее продолжение – «FOREVER SMART». К цветовой гамме присоединился цвет баклажан и представленные в нем джемпера дополнились брюками из плотного хлопка с эффектом «пич».

В «NORDIC SPIRIT», «AUTUMN GROOM» и «WINTER SPELL» можно найти джемпера с жаккардовыми узорами и водолазки цветов хаки, терракотового и беж. Внимание стоит обратить на детали – воротники: на молнии, стойки, О-образные и воротники-шальки. «DENIM SPIRIT» – яркая и свободная капсула: джинсы, футболки с длинными рукавами, большой выбор толстовок – все для приятного отдыха.

Новая коллекция придется по вкусу даже самым требовательным покупателям - каждая модель в коллекции лаконична, красива и удобна. Что еще может понадобиться жителю мегаполиса?

Коллекция поступила в продажу и представлена во всех магазинах BAON и на официальном сайте компании www.baon.ru