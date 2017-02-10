Подарки для мужчин к 23 февраля от ТВОЕ

Для облегчения поиска подарка на 23 февраля бренд ТВОЕ создал тематическую коллекцию, которая придется по вкусу мужчине любого возраста. Мужественный камуфляжный принт с юмором обыгрывает тему брутального февральского праздника, а сравнение с Супермэном порадует любого мужчину. Как всегда, мини-коллекции ТВОЕ сочетают в себе индивидуальность, высокое качество исполнения и приятный телу материал. И пусть февральская забота о защитнике обернется для дам мартовской щедростью! А с 10 февраля во всех магазинах стартует акция на коллекцию – свитшоты и брюки всего по 999 р.