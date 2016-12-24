Подарки на Новый год от русского бренда Ante Kovac

Приближается самый волшебный и любимый праздник взрослых и детей - Новый год! Города уже в праздничном убранстве, большинство строит планы на 31 декабря и выбирают подарки. Именно выбор подарков зачастую составляет большую проблему, ведь все мы стараемся угодить нашим родным и близким, сделав запоминающийся презент, о котором будут вспоминать не один год. Но что подарить человеку, у которого есть все?

Одним из главных помощников в выборе подарков на все случаи жизни, уже не первый год является русский бренд сумок и аксессуаров ручной работы Ante Kovac. Произведения бренда - это больше чем просто сумки или портмоне. Это действительно произведения искусства, применимые в повседневной жизни. Сделав такой подарок, Вы дарите не только красивую, но и функциональную вещь, которая будет всегда под рукой.

В арсенале Ante Kovac каждый найдет сумку или портмоне по своему вкусу. За 10 лет было создано множество коллекций на различную тематику, из которых можно выбрать подарки как для мужчин, так и для женщин всех возрастов. Одна из последних коллекций "Сказки" прекрасно подойдет поклонницам сказочных персонажей из сказок Алиса в стране чудес, Бременские музыканты, Дюймовочка... Не только юные девушки влюбятся в сумки с Чеширским котом и мартовским зайцем, но и взрослые дамы, открытые и восприимчивые к миру фантазии, праздника и волшебства, по достоинству оценят такой новогодний презент.

В поиске подарка вы можете посетить не только московский бутик Ante Kovac, расположенный в самом сердце столицы, рядом с Красной площадью, но и бутик в Екатеринбурге. Помимо покупки изделий в бутиках бренда, возможно сделать заказ и в онлайн магазине Ante Kovac.



Времени осталось не так много, совсем скоро 31 декабря, если вы до сих пор не знаете что подарить своим близким, откройте для себя мир Ante Kovac, и вы не захотите с ним расставаться!

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