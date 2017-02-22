В преддверии 23 февраля, самое время приобрести нужные и приятные подарки своим защитникам.
Во-первых, рекомендуем хорошенько утеплить защитников! Например, в классный жилет и шапку Banana Republic.
Во-вторых, защитников необходимо избавить от домашних дел, отдав их в руки профессионалов клинингового сервиса Dome.
В-третьих, обязательно нужно снабдить его удобным рюкзаком, куда легко поместятся все необходимые орудия обороны.
В-четвертых, нужно подобрать защитнику красивую и комфортную обувь Poblenou, чтобы твердо стоять на ногах.
И в-пятых, подарите ему большой и крепкий чемодан Samsonite, чтобы отправиться в совместное безопасное путешествие на предстоящий длинный уикенд!
Подарки защитникам
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- 22 Февраля 201710:51
В преддверии 23 февраля, самое время приобрести нужные и приятные подарки своим защитникам.
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