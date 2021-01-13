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Артем Кузелев

Подать заявку на соискание премии LVMH Prize можно до конца февраля

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  • 13 Января 202111:11
Сюжеты: LVMH

В холдинге LVMH объявили о старте приема заявок на конкурс молодых дизайнеров LVMH Prize. Модельеры со всего мира могут принять участие в проекте, заявив о себе до 28 февраля 2021 года.

В пресс-релизе организаторов конкурса говорится, что «ввиду санитарного кризиса и налагаемых им ограничений полуфинал в этом году будет организован исключительно в рамках диджитал-форума, который пройдет с 6 апреля (вторник) по 11 апреля (воскресенье) 2021 года. Данный форум позволит всем международным экспертам подробно ознакомиться с работами участников и составить свой рейтинг».

Оставить заявку на участие в программе дизайнеры могут на официальном сайте премии. Условием участие является возраст модельера – до 40 лет – и наличие у него двух готовых коллекций прет-а-порте. Победителей ждут крупные денежные премии на развитие бизнеса и консультационная поддержка со стороны марок холдинга.

 

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