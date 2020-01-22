Романтичная коллекция нижнего белья, домашней одежды и аксессуаров бренда Hunkemöller

Нидерландский бренд Hunkemöller продолжает поддерживать идею girlpower и представляет новую коллекцию нижнего белья, домашней одежды и аксессуаров #Instalove.В съемке селфи-лукбука приняли участие модели-подружки, разделяющие философию бренда: сексуальность – это, в первую очередь, любовь к себе.

Коллекция получила название в честь самого популярного Инстаграм-хэштега и призывает своих поклонниц влюбиться в себя саму и влюблять остальных с новыми моделями коллекции, а также делиться #Instalove не только по особым праздникам, но и каждый день в году.

В капсуле #Instalove можно найти кружевные комплекты, сочетающие сразу два ярких оттенка - насыщенную фуксию и огненно-красный, удлиненные бралетты с кружевной спинкой, облегающие ультрасексуальные боди, а также нежные сеты из кимоно и короткой комбинации с цветочным декором или уютные пижамы. Особое внимание стоит обратить на красное боди с вырезом, украшенное россыпью пайеток, которое подчеркнет естественную женственность обладательницы.В дополнение к кружевным бюстгальтерам представлены трусики-брифы со вставками из тонкой сеточки в форме сердца.Все комплекты идеально подходят для разных типов фигуры и оттенков кожи.

И, конечно же, в коллекции не обошлось без милых аксессуаров: бутылочек для воды, украшенных маленькими сердечками, блестящих носочков и парфюма. А для тех, кто любит погорячее, дизайнеры приготовили комплекты оригинальных подвязок и поясов для чулок.