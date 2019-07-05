«Подиум-2019» пройдет с 10 по 12 октября 2019 г. в Арт-резиденции «Flacon1170»

Мы приглашаем наших друзей и всех желающих принять участие в XV Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019», который пройдет с 10 по 12 октября 2019 г. на базе первой в России высокогорной Арт-резиденции «Flacon1170», в живописной части курорта Красная поляна - Горной Олимпийской деревне (г. Сочи).

Цель конкурса – открытие и продвижение новых имен среди талантливой молодежи, установление профессиональных контактов и создание зоны международного сотрудничества в Fashion-индустрии.

Участникам предоставляется возможность продемонстрировать талант художника и профессионализм исполнителя перед известными специалистами в области моды, потенциальными работодателями и журналистами Российской Федерации, Европы и Китая, посетить форумы трендов и дизайна, моды и инспирации, встретиться с ведущими специалистами индустрии моды Российской Федерации, Египта, Китая, США, Сингапура, государств ближнего и дальнего зарубежья.

Гран-при конкурса «Подиум» - 100 000 рублей - получат авторы коллекций костюма за лучшую творческую работу.

Главные призы конкурса присуждаются за лучшие творческие работы по номинациям «PRET-A-PORTER», «КРЕАТИВ», «ЭТНО-ФЬЮЖН», «ПРОФИ», «ДЕБЮТ», «АУТДОР» и «ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА FASHION-ИНДУСТРИИ».

Планируется не менее 20 призов зрительских симпатий от фирм-партнеров и спонсоров конкурса, в том числе: Сертификаты-приглашения на прохождение стажировок и практики в ведущих моделирующих фирмах и вузах Российской Федерации и Европы, с возможностью последующего трудоустройства. Дипломы участника Международного конкурса «Подиум» выдаются всем авторам коллекций.

Официальный сайт организаторов конкурса - http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=702