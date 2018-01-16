«Подиум зрелой красоты» примет Новая сцена Александринского театра

26 января 2017 в Петербурге во второй раз пройдет «Подиум зрелой красоты», организованный порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительным фондом Добрый город Петербург. Социокультурное мероприятие, в котором примут участие петербуржцы старше 50-ти лет, призвано привлечь внимание российского общества к культуре позитивного восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения.

«Наш проект очень искренний: все участники разные и непохожие друг на друга люди, как в обычной жизни, — говорит Анастасия Лазибная, автор идеи проекта. – И наша задача – показать внутренний огонь человека, а иногда, возможно, и зажечь его заново».

В этом году проект решили поддержать бренды одежды WITT international, Glance, Faberlic с коллекциями Валентина Юдашкина и Алены Ахмадуллиной, а также четыре петербургских бренда - модные дома KOGEL, Katya Anderzhanova, Polina Raudson и мужская марка одежды BTC.

Организаторы проекта получили около 170 заявок от жителей Петербурга, для сравнения - в прошлом году всего пришло 70 заявок. В итоге в качестве участников было отобрано 60 человек, среди которых есть и мужчины, и женщины (в прошлом году в проекте участвовало 49 человек).

Бьюти-стилистами мастера сети салонов красоты АНВИ и специалисты профессиональной косметики для визажистов Just.

Организаторами и их партнерами также подготовлена насыщенная образовательная программа с мастер-классами по стилю, красоте и здоровому образу жизни, которая начнется за несколько часов до Показа.

Программа: 17:00 – мастер-класс «Правила и привычки питания в "золотом возрасте", которые улучшают качество жизни», врач-диетолог при поддержке международной компанией здорового питания Danone

18:00 - мастер-класс "Рациональный гардероб: правила, примеры, индивидуальные рекомендации" при поддержке европейской марки одежды для женщин WITT international

18:00 – лекция «Шляпка - не роскошь, а искусство преображения. История шляпки», дизайнер шляпного бренда Анна Михайлова при поддержке сети салонов АНВИ

19:00 - Сбор и регистрация гостей

19:30 - Торжественное открытие Подиума

21:00 – Награждение участников и закрытие Подиума

Подарки для участников предоставляют сеть магазинов «Улыбка радуги» и компания Юниливер.

Аккредитация СМИ: info@baba-deda.ru или +7 921 777 35 64 (по запросу возможно организовать отдельные интервью с участниками Проекта и организаторами, а также съемки репетиций).

Мероприятие пройдет на Новой сцене Александринского театра (набережная реки Фонтанки 49А).

Регистрация зрителей и СМИ https://baba-deda.timepad.ru/event/626647/