«Подиум зрелой красоты» пройдет в Санкт-Петербурге 7 октября 2018

«Подиум зрелой красоты» - социокультурное мероприятие, в котором участвуют непрофессиональные модели старше 50-ти лет, пройдет 7 октября, в день 25-летия Благотворительного Центра «Хэсэд Авраам». Цель организаторов - привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста в России и показать меняющийся портрет старшего поколения.

На один день моделями станут учителя и научные сотрудники, писатели, художники, бухгалтеры, психологи, инженеры, строители, врачи, юристы, экономисты.

Все участники старше 50 лет, а самым «взрослым» - более 80. Подиум зрелой красоты наглядно демонстрирует, что старшее поколение - это разные по возрасту и стремлениям люди, но с единым желанием изменить что-то в жизни, получить новые ощущения и эмоции, показать обществу свое новое «я».

58 женщин и 8 мужчин примут участие в проекте этого года и продемонстрируют образы, созданные известными дизайнерами, среди которых: Катя Андержанова, Наталья Меклер, Алена Фомина, Ася Когель, Анна Михайлова, Анна Геллер и модными брендами Kricconni и WITT international.

Любовь, 82 года: «Я не знаю, какая мотивация у молодёжи (а для меня 50 - 60 - летние - это молодёжь), а моя задача - показать, что и в солидном возрасте в жизни всегда найдётся что-нибудь интересное, за что можно держаться, чтобы жить долго и счастливо. Хочу сказать: Люди, не бойтесь возраста!»

Надежда, 70 лет: «Убеждена, что большинство женщин, которым за шестьдесят, в глубине души остаются все теми же девчонками, всегда готовыми побежать на встречу с подругами, пойти в театр, на экскурсию, отправиться в увлекательное путешествие. Удивляет, когда в объявлениях на съемки в кино приглашают старушек 60+. В моем окружении в основном всем далеко за 60, но нет ни одной старушки».

Светлана, 62 года: «Женщин после 50 лет в России воспринимают как бескрылых лошадей. Все забывают, что они еще полны сил и могут быть не только прекрасными бабушками, но и симпатичными женщинами, у которых есть своя жизнь и свои интересы. Хочется сделать то, чего еще никогда не делал, что запомнится и, возможно, изменит жизнь».

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Мероприятие пройдет в новом креативном пространстве ARTPLAY (Красногвардейская пл. 3).

Программа:

17:00 – Сбор гостей

18:00 – Торжественное открытие Подиума

20:30 – Закрытие Подиума

Регистрация зрителей и СМИ по ссылке