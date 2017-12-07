«Подиум зрелой красоты» в Санкт-Петербурге пройдет во второй раз

Портал для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» объявили, что в январе 2018 года в городе на Неве во второй раз пройдет «Подиум зрелой красоты». В этом году модный проект решили поддержать европейский бренд одежды для женщин WITT international (интернет-магазин witt.ru), компания Danone и благотворительный фонд «Почет».

Социокультурное мероприятие, в котором участвуют модели старше 50-ти лет, проходит в Москве с 2014 года. В прошлом году «Подиум зрелой красоты» впервые состоялся в Санкт-Петербурге. Цель организаторов - привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения.

«Мир не стоит на месте – наши родители, бабушки и дедушки, пользуются Skype, покупают современные гаджеты, пишут в мессенджерах и лайкают нас в социальных сетях. Мы часто не замечаем, что они хотят того же, что и мы – интересного, современного, драйвового. Наша задача – показать новое поколение старшего возраста», — говорит Анастасия Лазибная, директор портала для старшего поколения и автор идеи Подиума.

Каждый год образы для моделей создают как известные бренды и именитые дизайнеры, так и демократичные марки одежды, а также молодые мастера. Организаторы особо заинтересованы в привлечении к проекту петербургских дизайнеров, чтобы максимально полно отразить уникальный ДНК Северной столицы.

Набор участниц и участников проводится с 6 декабря по 12 декабря.

Заявки принимаются строго с мотивационными письмами (пояснение в свободной форме, почему потенциальный участник хочет принять участие в Проекте) по электронному адресу info@baba-deda.ru

Регистрация зрителей и СМИ >> https://baba-deda.timepad.ru/event/626647/