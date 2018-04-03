«Подиум зрелой красоты» впервые пройдет в Казани

Социокультурный проект, организованный порталом для старшего поколения «Баба-Деда» при поддержке европейского бренда одежды для женщин WITT international, компании Danone и благотворительного фонда Почет, а также при поддержке проекта “Добрая Казань”, состоится 24 мая 2018. Этот современный и вдохновляющий проект привлекает внимание общества к культуре восприятия зрелого возраста и демонстрирует меняющийся портрет поколения зрелых людей.

«Казанцы старшего поколения, ежедневно доказывают, что они настоящие жизнелюбы. Поэтому неслучайно, что у нас в городе еще в 2016 году появился масштабный одноименный проект, который призван насытить жизнь казанцев третьего возраста интересными событиями, добрыми эмоциями. Столица Татарстана с удовольствием присоединяется к проекту «Подиум Зрелой Красоты», ведь это возможность показать, что у настоящей красоты, добра и обаяния нет возрастных ограничений», - отметил первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани, куратор проекта «Добрая Казань» Дамир Фаттахов.

Мероприятие пройдет в Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, д.7).

Набор участников проводится с 3 апреля по 13 апреля 2018. Чтобы принять участие, достаточно прислать мотивационное письмо и написать, почему вы хотите принять участие в проекте, на почту организаторов info@baba-deda.ru. Тема письма «Казань - Подиум зрелой красоты 2018».