«Подиум зрелой красоты» завершает традиционную «Декаду добра» в Казани

24 мая в Центре современной культуры «Смена» впервые пройдет «Подиум зрелой красоты», уже известный в Москве и Петербурге социокультурный показ, организованный порталом для старшего поколения «Баба-Деда».

Организаторы проекта используют популярный формат фэшн-показа для привлечения внимания общества к культуре восприятия зрелого возраста, наглядно демонстрируя меняющийся портрет старшего поколения.

В Казани Подиум состоится при поддержке европейского бренда одежды для женщин WITT international, компании Danone и благотворительного фонда Почет, а также проекта “Добрая Казань” и сети Castorama. Бьюти-стилистами выступят мастера школы визажа и стиля Make-up Atelier Paris.

37 жителей города выйдут на подиум и покажут образы, созданные стилистами модных брендов одежды WITT international, Glance, UNIQLO, а также казанских дизайнерских домов Serginnetti, Xamida и Sorokina. Специально подобранные стильные образы раскроют индивидуальность каждого участника, подтверждая девиз проекта «Мы показываем не вещи - мы показываем людей».

Подиум официально завершает традиционную «Декаду добра», которая проходит по инициативе исполкома города Казани и объединяет людей разных возрастов.

Организаторами и их партнерами также подготовлена насыщенная образовательная программа для жителей города с мастер-классами по стилю, красоте и здоровому образу жизни, которая начнется за несколько часов до Показа.

Программа:

16:00 — начало работы внутреннего дворика, где гостей ждут мини шоу-рум с модными новинками, музыка, волшебные фонарики и расслабляющая атмосфера, при поддержке сети Castorama

16:30 – мастер-класс «Питание как фактор поддержания активного образа жизни и сохранения здоровья в возрасте 50+», кандидат медицинских наук, врач-диетолог, при поддержке международной компанией здорового питания Danone

18:00 - мастер-класс " Стильная гардеробная капсула — всегда есть, что надеть!" при поддержке европейской марки одежды для женщин WITT international

19:00 - Сбор и регистрация гостей

19:30 - Торжественное открытие Подиума зрелой красоты

21:00 – Закрытие Подиума

Мероприятие пройдет в Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, д.7).

Аккредитация для СМИ: +7 926 421 55 06 или info@baba-deda.ru