Подробности о совместной марке Рианны и LVMH

Коллаборация раскрыла некоторые детали совместного проекта.

Совместная марка Рианны и холдинга LVMH наконе-цо обрела название. Проект будет назван в честь пятого альбома певицы Loud – Project Loud France. В бренде Рианне принадлежит 49,99% акций, а работать над ним будет не только она сама, но и бывшие сотрудники марок Louis Vuitton и Celine. Компания займется выпуском мужской, женской и детской одежды, обуви, оправ для очков, изделий из кожи, спортивных товаров, техникой, товаров для дома, сада и офиса. Точная дата релиза первой коллекции пока что не назначена.