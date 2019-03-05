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Артем Кузелев

Подробности о совместной марке Рианны и LVMH

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  • 05 Марта 201909:06
Сюжеты: LVMH, Rihanna (Рианна)

Коллаборация раскрыла некоторые детали совместного проекта.

Совместная марка Рианны и холдинга LVMH наконе-цо обрела название. Проект будет назван в честь пятого альбома певицы Loud – Project Loud France. В бренде Рианне принадлежит 49,99% акций, а работать над ним будет не только она сама, но и бывшие сотрудники марок Louis Vuitton и Celine. Компания займется выпуском мужской, женской и детской одежды, обуви, оправ для очков, изделий из кожи, спортивных товаров, техникой, товаров для дома, сада и офиса. Точная дата релиза первой коллекции пока что не назначена.

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