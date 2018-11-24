Подведены итоги фестиваля «Этномода-2018»

В Майкопе завершился ежегодный фестиваль «Этномода-2018», организованный Адыгейским государственным университетом при поддержке Российского союза молодежи.

Свои коллекции в четырех номинациях представили более 70 участников из 10 регионов России, а также Казахстана и Турции.

Международное жюри фестиваля и экспертный совет по вручению премий возглавил знаменитый аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич. Для участников и их наставников он провел 4-часовой мастер-класс по тенденциям моды и практике fashion-бизнеса. Также Александр Хилькевич подарил организаторам фестиваля редкое издание эскизов костюмов народов Кавказа, выпущенное в Париже в 1845 году.

Денежный призовой фонд фестиваля превысил 600 тысяч рублей. Впервые в истории российской индустрии моды молодым дизайнерам были вручены Национальные премии поддержки талантливой молодежи из Фонда президентских грантов. Абсолютным победителем Премии стала студия «Традиция» этно-художественного центра «Истоки» (Шуя, Ивановская область). Всего на соискание премии было подано 160 заявок.

Гран-при фестиваля был присужден Екатерине Гавриловой (Шахты, Ростовская область).

Призовые места получили работы Зарины Хоховой, Валентины Тедеевой, Карины Бзаровой, Виктории Бриковой, Марины Шовдыговой, Ксении Лазаренко, театра моды «Де Люкс» и театра костюма «De.Light».

Также среди лучших были отмечены коллекции Ирины Орловой, Рузанны Женетль, Анастасии Трифоновой, Марты Айрапетовой, Зарины Цховребовой, Кристины Габараевой.

Как отметил Александр Хилькевич, выбор Майкопа для проведения этого крупнейшего в своем направлении фестиваля связан не только с ярким многонациональным характером региона. В последнее время дизайнеры юга России (Майкоп, Шахты, Владикавказ, Нальчик) показывают очень интересные коллекции, объединяя тему этники с концептуальной модой, streetwear и этно-футуризмом. Нынешний фестиваль не стал исключением. Самой представительной по числу участников была номинация современной молодежной одежды с элементами этно, подчеркнул эксперт.