Поэзия тет-а-тет: в ХЦ «Лейпциг» прошел камерный квартирник Солы Моновой

У поэтессы Солы Моновой в Instagram один миллион подписчиков, а каждый ее пост собирает сотни тысяч просмотров, лайков, репостов, и мгновенно разлетается по сети. Юлия Соломонова — поэтесса и режиссер, известная под творческим псевдонимом Сола Монова. Свою популярность получила как автор поэтического блога, в котором она публикует ироничные видео с собственными стихами.

Посетить выступление Солы Моновой — это редкая возможность, которую невозможно упустить. В конце ноября в камерном формате в Универмаге ХЦ «Лейпциг» прошел поэтический квартирник для друзей и постоянных покупателей сети ХЦ.

Поэтесса читала собственные произведения в неповторимой манере гламурной светской львицы, возведенной в гротескный абсолют, танцевала, играла на сумке, словно на гитаре, а приглушенный свет и музыкальное сопровождение дополнили невероятную атмосферу вечера. Завершилась встреча фотосессией с поклонниками и автографами, и конечно, шопингом, который, по мнению Солы Моновой, один из лучших в Москве в сети ХЦ.