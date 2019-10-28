Показ Alisia Fiori: юность, стиль, лаконичность и разнообразие.

Бренд остается верен избранному с самого начала элегантному стилю «лондонской школы». Главный хештег бренда – #воспитаниевкуса – эта одежда помогает формировать с детства привычку одеваться элегантно и по-деловому. В таком наряде можно пойти не только в школу, но, например, и на художественную выставку, вечеринку, в гости к друзьям.

Детские модели Alisia Fiori шьются по тем же стандартам, что и взрослые - технология не упрощается. Дизайнер бренда Ирина Шарова создает сдержанную, элегантную одежду для детей, используя «взрослые» ткани, приглушенных, благородных оттенков. В разработке моделей постоянно участвует и ее дочь Алисия.

Среди тканей новой коллекции – как традиционные хлопок, бархат, жаккард, шерсть, так и джинс, вельвет, лен, экокожа, кружево, легкие ткани. Помимо традиционных школьной формы, пальто и платьев, в коллекцию вошли комбинезоны, брючные костюмы и костюмы с шортами.

Все представленные комплекты комбинируются как с базовыми, так и с альтернативными вещами и аксессуарами. Акценты в образе позволит расставить обувь: подойдет как грубая на шнуровке, так и лоферы, кроссовки, туфли на каблуке, балетки.

Традиционные материалы в новой коллекции заиграли по-новому. Например, джинс здесь скорее походит на необычную костюмную ткань, вельвет предлагается использовать в качестве нарядного материала, бархат заиграл в casual образах. Одной из изюминок коллекции стали модели в стиле милитари в разных цветовых решениях: черно-белом и хаки. Но и здесь - это не жесткое милитари, наряды, скорее все же, элегантные, но с особым, суровым шармом.

Помимо традиционных однотонных платьев, костюмов и пальто классического дизайна, в финале на подиум вышли модели в легких нарядах с цветочным рисунком, обилие кружева, пайеток, женственных платьев из бархата, органзы и экотканей – хлопка и льна. Юные модели продемонстрировали образы, которые подойдут для любого торжественного случая, пикника, концерта, семейной прогулки или интеллектуального вечера.

В качестве музыкального сопровождения были выбраны композиции от Гвен Стефани и рок-баллада группы Queen– уже классика, но заряженная энергетикой молодого, целеустремленного и амбициозного поколения.

После показа впечатлениями поделилась дизайнер бренда Ирина Шарова: «Волнение связано больше с ответственностью и масштабностью мероприятия. А организация показа – это понятный процесс, каждый член команды знает свою задачу. С каждым годом подготовка четче, дедлайны комфортнее. Растет профессионализм команды организаторов».

Alisia Fiori для молодых – элегантность и стиль в будни и праздники.