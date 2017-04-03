Показ Amoralle осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Коллекция бренда Amoralle сезона осень-зима 2017 позволит Вам окунуться в удивительный и чарующий мир сказки. Шелковые, расшитые кружевами модели предназначены не только для будуара и повседневной жизни, но также идеально подходят для красной ковровой дорожки и поистине королевских раутов. В коллекции преобладают деликатный шелк, воздушный шифон, тюль и мягкий бархат в сочетании с изысканным кружевом, деликатными бантами и отделкой из натуральных перьев. Цветовая палитра из бархатисто розового, малинового, изумрудно зеленого и сапфирового оттенков придаст образу соблазнительную элегантность.