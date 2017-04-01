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Неделя моды в Риге (43)
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Показ ANNA LED осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 01 Апреля 201711:31
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

ДНК новой коллекции Anna Led – это сочетание простоты и элегантности, комфорта и шика, ритма современной жизни и полного уединения, свободы и традиций, респектабельности и легкости. Формы и детали заимствованы из моды 90-ых годов: пальто мужского стиля, пуховики, спортивные костюмы ярких цветов. Комплекты изготовлены из изысканных материалов – кашемир, трикотаж, альпака и бархат. В свою очередь вечерним нарядам присущи элементы декаданса 20-ых годов: длинные платья, халаты приглушенных оттенков, узоры - арабески на панбархате, чёрный шёлк, оголенные плечи.

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