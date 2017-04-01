Показ ANNA LED осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

ДНК новой коллекции Anna Led – это сочетание простоты и элегантности, комфорта и шика, ритма современной жизни и полного уединения, свободы и традиций, респектабельности и легкости. Формы и детали заимствованы из моды 90-ых годов: пальто мужского стиля, пуховики, спортивные костюмы ярких цветов. Комплекты изготовлены из изысканных материалов – кашемир, трикотаж, альпака и бархат. В свою очередь вечерним нарядам присущи элементы декаданса 20-ых годов: длинные платья, халаты приглушенных оттенков, узоры - арабески на панбархате, чёрный шёлк, оголенные плечи.