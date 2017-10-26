Показ Anna Wolf: полуголые модели и Анна Хилькевич на подиуме

Фэшн-бренд стильных сумок и аксессуаров Anna Wolf представил новую коллекцию в рамках Недели Моды в Москве. На этот раз всё внимание дизайнера марки Анны Волковой приковано к поп-арту, цветным принтам в стиле пин-ап и подчёркнутой индивидуальности. Приглашённой звездой шоу стала популярная российская актриса Анна Хилькевич. На подиум под биты модного трека «Шлёпать» в исполнении Sabi Miss вышли полуобнажённые модели в боди телесного цвета. Ничего лишнего – только красивые фигуры и яркие сумки.

Оценить коллекцию Anna Wolf пришли актрисы Мария Берсенева, Александра Ребенок, Алина Алексеева (Сталина), Наталия Лесниковская, Ксения Суркова, телеведущие Юлия Костюшкина, Слава Никитин и Дарья Пынзарь, блогер Лера Любарская, дизайнер-ювелир Светлана Амова, бизнесмен Константин Андрикопулос, певицы Катя Лель, Анна Калашникова, Елена Князева и другие.

В линейке представлены женские рюкзаки, сумочки, клатчи, кошельки из эко-кожи. Главный акцент – рисованные девушки-аниме из комиксов: стильные, неординарные, эмоциональные жительницы большого города, как и сама героиня бренда. А принты в виде надписей «WOW», «HAPPY» и «LIKE» будто бы созданы специально для того, чтобы делать ярче серые будни осеннего мегаполиса и поднимать настроение!

Концепция авторской марки Anna Wolf появилась задолго до её реализации. Будущий дизайнер всегда любила эксперименты с внешностью, одеждой, имиджем. «Я не иду в ногу со временем, мне интереснее быть на шаг впереди! Пользуясь цикличностью моды, я трансформирую прошлое в будущее!» - говорит Анна Волкова. Она берёт за основу эстетику гранжа – нарочито потрёпанная роскошь, рейверская палитра, инфантильная аутентичность. Маргинальный шик, винтаж и панк – Anna Wolf нарушает правила, срывая с моды "буржуазную маску".