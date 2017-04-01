Показ CINNAMON CONCEPT осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Название новой коллекции бренда CINNAMON CONCEPT "Inside Outside" характеризует не только ее внешний образ - Outside, но и образ жизни, мысли и философию клиентки марки, подчеркивая естественную и глубокую силу женственности - Inside. В основу коллекции легли изделия из высококачественной шерсти - мериноса, альпаки, мохера. Особая технология ручной вязки и плетения позволила раскрыть уникальное качество этих материалов. Коллекция грядущего сезона выполнена в зеленых, глубоких синих и винных оттенках.

Фото - Dima Babushkin