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Неделя моды в Риге (42)
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Показ CINNAMON CONCEPT осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 01 Апреля 201711:17
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Название новой коллекции бренда CINNAMON CONCEPT "Inside Outside" характеризует не только ее внешний образ - Outside, но и образ жизни, мысли и философию клиентки марки, подчеркивая естественную и глубокую силу женственности - Inside. В основу коллекции легли изделия из высококачественной шерсти - мериноса, альпаки, мохера. Особая технология ручной вязки и плетения позволила раскрыть уникальное качество этих материалов. Коллекция грядущего сезона выполнена в зеленых, глубоких синих и винных оттенках.

Фото -  Dima Babushkin

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