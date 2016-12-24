Показ дебютной коллекции "Имперский стиль" Вики Цыгановой

В снежный зимний вечер 8 декабря 2016 года величественный Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя открыл свои двери поклонникам известной российской певицы и дизайнера — Вики Цыгановой.

В конце первого концертного отделения Виктория представила посетителям долгожданный сюрприз: показ дебютной коллекции «Имперский стиль», успешно презентованной на Mercedes-Benz Fashion Week 2016.

Под аккомпанемент песни «Лето красное» в новой аранжировке, созданной итальянским композитором Фио Дзанотти, на сцену, словно ангелы, выпорхнули балерины Имперского Русского Балета под управлением Гедеминаса Таранды.

Танцовщицы были одеты в невесомые душегрейки, отделанные мехами и вышивкой ручной работы. Вслед за ними на сцену одна за другой выходили настоящие русские красавицы — модели дома Славы Зайцева — в шубках, жилетах, кафтанах, пальто и палантинах. Где еще можно увидеть на ткани такие тончайшие узоры и птиц, готовых вспорхнуть с цветка на цветок между бисерной вышивкой и камнями Swarowski?

Коллекция заявила о себе пронзительно и величественно. Каждая вещь бренда TSIGANOVA наполнена глубоким символизмом и знанием истории нашей страны. Здесь нет случайных сочетаний цветов или деталей, каждый образ несет в себе великолепие и женственность, присущую имперскому стилю. Яркие образы дополнили сверкающие диадемы, отсылающие нас к головным уборам Руси разных времен.

Каждая вещь создана в единственном экземпляре в мастерской Виктории. Особую красоту и аутентичность деталям придает использование драгоценного русского соболя, лисы, песца и полярного волка. Здесь не встретить синтетики — исключительно натуральные шелк и кашемир, расшитые вручную по авторским эскизам самого дизайнера. Даже брошенная на стул шубка не теряет своей привлекательности, приоткрывая тщательно подобранную по цвету узорную подкладку, вторящую своей идеей лицевой стороне.

Уже сейчас пальто и жилеты от Виктории Цыгановой украшают своих владелиц из разных городов России и стран Европы, что вселяет уверенность в то, что «Имперский стиль» станет достойным лицом русской моды на мировой арене и мы еще не раз сможем услышать бурные зрительские овации и крики «БРАВО!»