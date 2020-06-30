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Артем Кузелев

Показ Fendi откроет Неделю моды в Милане

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  • 30 Июня 202011:52
Сюжеты: Fendi, Неделя моды в Милане

Итальянский дом моды проведет дефиле с ограниченным количеством приглашенных.

Неделя моды в Милане откроется 22 сентября показом дома Fendi и продлится до 28 сентября 2020 года. Марка анонсировала шоу, которое пройдет в ее римской штаб-квартире, в 600 киломтерах от Милана. Как отметили в компании, это будет «физическое событие с ограниченным числом приглашенных и цифровой составляющей». Собравшиеся и зрители трансляции смогут увидеть коллекцию сезона весна-лето 2021.

 
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