Показ Fendi откроет Неделю моды в Милане

Итальянский дом моды проведет дефиле с ограниченным количеством приглашенных.

Неделя моды в Милане откроется 22 сентября показом дома Fendi и продлится до 28 сентября 2020 года. Марка анонсировала шоу, которое пройдет в ее римской штаб-квартире, в 600 киломтерах от Милана. Как отметили в компании, это будет «физическое событие с ограниченным числом приглашенных и цифровой составляющей». Собравшиеся и зрители трансляции смогут увидеть коллекцию сезона весна-лето 2021.