Показ Katya Katya Shehurina осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

День и ночь, черное и белое, свет и тьма, добро и зло… Наша жизнь состоит из противоречий, благодаря которым мы ярче ощущаем каждую прожитую минуту. В новом сезоне будут представлены две коллекции KATYA KATYA SHEHURINA: коллекция вечерних платьев как олицетворение темных сил, и свадебная коллекция - чистая и светлая. И так же, как в жизни, они переплетаются и перетекают одна в другую, помогая нам ярче прочувствовать каждый ее этап.

Фото - Dima Babushkin